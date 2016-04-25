Ташуев отказался комментировать слова Павлюченко

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев отказался комментировать слова Романа Павлюченко, сказанные в его адрес.
«Слова Павлюченко? Мне это не интересно. Это все рабочие моменты. Если он там что-то рассказывает, то я не хочу это комментировать. Идет рабочий процесс», – сказал Ташуев.
Напомним, что ранее форвард «Кубани» Роман Павлюченко был переведен в дублирующий состав из-за того, что вступился за Евгения Селезнева, которого отчитывал Сергей Ташуев. После чего между тренером и игроком случился конфликт.
Источник: «Советский спорт»