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    Горшков: «Судьба золотых медалей еще не решена»

    Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков поделился эмоциями от матча петербургского клуба с «Ростовом» в 25-м туре РФПЛ (0:3).

    «Поражение питерцев с таким крупным счетом для меня большая неожиданность. Но нужно отметить, что «Ростов» заслуженно победил, не дал «Зениту» практически ничего сделать. Подопечные Курбана Бердыева очень организованно сыграли сзади и свое счастье нашли в контратаках. В первую очередь стоит отметить соперника, который в обороне действовал очень грамотно, перекрывал все зоны, и «Зенит» вообще фактически ничего не создал.

    В первом тайме была вязкая игра — в этом, безусловно, заслуга «Ростова». Не зря они в чемпионате России и пропустили меньше всех, а в этом году так вообще на ноль все матчи проводят. Соперник не позволил сине-бело-голубым играть в свою силу.

    Думаю, судьба золотых медалей еще не решена. Но «Зениту», наверное, уже будет сложно рассчитывать на чемпионство. А вот для ЦСКА и «Ростова», и, может быть, «Локомотива», все впереди. Еще осталось несколько туров, и борьба за золото будет идти до конца. На что будет «Зенит» претендовать? Нужно пытаться зацепиться за Лигу чемпионов, шансы еще есть. Но будет сложно», — сказал он.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    25.04.2016 09:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 апреля 2016, 16:48

      А кто-нибудь уже назвал чемпиона?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 апреля 2016, 11:24

      Обойти на вираже не удалось. Теперь Зенит уже никто вперёд не пустит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 апреля 2016, 10:45

      Прошлись катком

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 25 апреля 2016, 10:28

      Поправили корону ребяткам)))

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