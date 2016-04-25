Мата: «Я бы с радостью пошел на сокращение зарплаты»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата рассказал о своем отношении к современному футболу.

«Футбол на таком уровне очень хорошо оплачивается. Получается, что мы живем в пузыре и зарабатываем при этом невероятные деньги, недостижимые суммы, при всем уважении к остальному миру. Лично я зарабатываю нормальные деньги. Но если сравнить с Испанией и остальным миром, то можно прийти к выводу, что я получаю неприличные деньги по сравнению с 99,9% населения.

Я живу в мыльном пузыре. Мой друг живет в реальной жизни. Он вынужден искать работу, получать пособие по безработице, переезжать, пока он ищет ее. Это нормальная жизнь. Но моя жизнь как футболиста – ненормальная.

Мне не нравится то, что футбол превратился в бизнес. Я бы с радостью пошел на сокращение зарплаты, если бы бизнес так не влиял на футбол», – заявил испанец.