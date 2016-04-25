Осинов: «Для размещения желающих пойти на «Зенит» не хватило бы даже «Мараканы»

Бывший футболист «Ростова» Михаил Осинов рассказал о том, как в Ростове-на-Дону ждали матча 25-го тура РФПЛ с «Зенитом», который состоялся вчера и завершился со счетом 3:0.

«Игру смотрел дома по телевизору. Достал 11 билетов, но все раздал друзьям, которые за эти дни телефон просто оборвали. Вы не представляете, какой в городе ажиотаж. На моей памяти последний раз такое было в 1999-м, когда приезжал «Ювентус». Перед игрой с «Зенитом» в клуб поступило более 160 тысяч заявок! Чтобы разместить всех желающих, не хватило бы даже «Мараканы», — сказал он.