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  • Осинов: «Для размещения желающих пойти на «Зенит» не хватило бы даже «Мараканы»

Осинов: «Для размещения желающих пойти на «Зенит» не хватило бы даже «Мараканы»

25 апреля 2016, 06:48
5

Бывший футболист «Ростова» Михаил Осинов рассказал о том, как в Ростове-на-Дону ждали матча 25-го тура РФПЛ с «Зенитом», который состоялся вчера и завершился со счетом 3:0.

«Игру смотрел дома по телевизору. Достал 11 билетов, но все раздал друзьям, которые за эти дни телефон просто оборвали. Вы не представляете, какой в городе ажиотаж. На моей памяти последний раз такое было в 1999-м, когда приезжал «Ювентус». Перед игрой с «Зенитом» в клуб поступило более 160 тысяч заявок! Чтобы разместить всех желающих, не хватило бы даже «Мараканы», — сказал он.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Осинов Михаил
Комментарии (5)
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Parham
1461564345
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FanatSerj
1461569201
Хорошо что через интернет продают, только благодаря этому можно за 500р попасть на стадион без связей (тоже конечно не просто купить, но можно). Еще бы разобрались внутри клуба, кто сливает оригинальные билеты на места целыми пачками на которых даже номинальной цены не пропечатано.
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vgarakh
1461572046
Сейчас попасть на игры Ростова просто нереально.
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zenitforever2015
1461576694
А где же играть в лиге чемпионов они собираются?
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