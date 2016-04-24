Кобелев: «В игре с ЦСКА мы угадали с тактикой и сыграли хорошо»

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев остался доволен игрой своих подопечных, несмотря на поражение от ЦСКА в матче 25-го тура чемпионата России.

«Должны были забивать в первом тайме, но дело не в этом. Во второй половине встречи пропустили гол со стандарта. А в целом я ребятами доволен. Конструктивной игры не получилось, но мы хорошо оборонялись, не давали развернуться игрокам ведущего клуба. Угадали с тактикой и сыграли хорошо, учитывая, что по ходу матча нам несколько раз пришлось менять линию обороны», – заявил Кобелев в эфире телеканала «Матч ТВ».