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    Попов: «Все, что болельщики «Спартака» высказали нам на трибуне, – правда»

    Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов рассказал о том, что разговор футболистов команды с болельщиками на трибуне после домашнего матча с «Мордовией» (2:2) был запланирован заранее.

    – Вам было не страшно, учитывая, что фанаты были не довольны результатами команды?

    – Нет. Мы заранее договорились, что когда матч закончится, то независимо от результатов мы придем к ним общаться. Они на этой неделе приезжали к нам на базу, но не так много человек, а на секторе было примерно тысяча человек. Мы пришли к ним и выслушали все, что они хотели нам сказать.

    – И что же они говорили?

    – Это останется между нами. Могу сказать одно: все, что они высказали нам, – правда.

    – То есть фанаты критиковали команду?

    – Когда люди приходят на игру, а кто-то отдает за билеты последние деньги, они хотят видеть результат. Болельщики говорят нормальные вещи.

    – То есть вы их понимаете и на их месте поступили бы также?

    – Конечно, мы их понимаем.

    – Были ли в вашей карьере ранее подобные встречи с болельщиками?

    – В Болгарии было и в Турции тоже, но эти клубы я не могу сравнить со «Спартаком». У моего нынешнего клуба очень много поклонников и вообще все по-другому. Фанаты красно-белых – самые лучшие и всегда нас поддерживают, верят в команду.

    – Но они заявили, что до конца сезона не будут поддерживать команду.

    – Я так не думаю. Все равно фанаты будут приходить на матчи. Это было сказано на эмоциях.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.04.2016 18:42
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