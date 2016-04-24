«Рома» ведет переговоры с Фалькао

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао, на правах аренды выступающий за «Челси», во время летнего трансферного окна может стать игроком «Ромы». Сообщается, что руководство римского клуба планирует расстаться с форвардом Эдином Джеко, а на его место приобрести 30-летнего колумбийца. Кроме того, скауты клуба уже связались с игроком по поводу возможного перехода.

По данным Transfermarkt, стоимость Фалькао составляет 23 миллиона евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Челси» в АПЛ 10 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.