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  • «Кубань» может разорвать контракт с Павлюченко из-за его конфликта с Ташуевым

«Кубань» может разорвать контракт с Павлюченко из-за его конфликта с Ташуевым

24 апреля 2016, 14:42
8

Руководство «Кубани» задумывается о досрочном расторжении контракта с нападающим команды Романом Павлюченко.

Как сообщает источник, между форвардом и наставником краснодарцев Сергеем Ташуевым произошел конфликт, в результате которого игрок был сослан в дубль. Причиной конфликта явилось недовольство 34-летнего футболиста тем, как главный тренер общается с командой и персоналом клуба.

Отмечается, что помимо этого несколько дней назад Павлюченко при всей команде высказал свое недовольство тем, как Ташуев проводит теоретические занятия, поскольку они проходят очень утомительно и растягиваются на 2-3 часа, наставник сразу же выгнал его из зала. После инцидента нападающий не присутствовал на тренировках основного состава.

Также свое недовольство работой главного тренера активно высказывает другой форвард «Кубани» Евгений Селезнев, однако в его адрес санкций пока не последовало.

Решение о расторжении контракта с Павлюченко может быть принято в ближайшие два дня. Напомним, что действующее соглашение бронзового призера Евро-2008 с краснодарцами рассчитано до лета 2016 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Павлюченко Роман
Комментарии (8)
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sergey610
1461498294
Слов нет!!!
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ETerno
1461498441
Комментарий удален.
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sergey610
1461498478
Кто такой Павлюченко и Селезнев? Они есть никто и звать их никак.
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IAmZlatan
1461499314
ну 2-3 часа слушать теорию реально утомляет...по себе знаю
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nemolod
1461499676
Никакого расторжения не будет,а просто закончится контракт,если только не захотят по обоюдному соглашению расстаться!
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maksspartak
1461500854
Павлюченко за Аршавиным надо в Казахстан
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Kuban23
1461522185
Может Павлюченко уже пора начать тренировать? Раз его утомляют занятия... По поводу Селезнева п...жь, ничего не было.
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