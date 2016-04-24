«Кубань» может разорвать контракт с Павлюченко из-за его конфликта с Ташуевым

Руководство «Кубани» задумывается о досрочном расторжении контракта с нападающим команды Романом Павлюченко.

Как сообщает источник, между форвардом и наставником краснодарцев Сергеем Ташуевым произошел конфликт, в результате которого игрок был сослан в дубль. Причиной конфликта явилось недовольство 34-летнего футболиста тем, как главный тренер общается с командой и персоналом клуба.

Отмечается, что помимо этого несколько дней назад Павлюченко при всей команде высказал свое недовольство тем, как Ташуев проводит теоретические занятия, поскольку они проходят очень утомительно и растягиваются на 2-3 часа, наставник сразу же выгнал его из зала. После инцидента нападающий не присутствовал на тренировках основного состава.

Также свое недовольство работой главного тренера активно высказывает другой форвард «Кубани» Евгений Селезнев, однако в его адрес санкций пока не последовало.

Решение о расторжении контракта с Павлюченко может быть принято в ближайшие два дня. Напомним, что действующее соглашение бронзового призера Евро-2008 с краснодарцами рассчитано до лета 2016 года.