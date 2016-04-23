Бензема может не сыграть с «Манчестер Сити»

Нападающий «Реала» Карим Бензема получил травму в матче 35-го тура Примеры против «Райо Вальекано» (3:2).

В концовке первого тайма футболист сам попросил замену, и вместо него на поле вышел Лукас Васкес.

Сообщается, что у Бензема может быть повреждено бедро, а участие игрока в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» находится под вопросом.

Напомним, игру с «Райо Вальекано» пропустил также травмированный Криштиану Роналду, точный срок восстановления которого неизвестен.