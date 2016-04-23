Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пеев: «Не хотел играть в «Амкаре» при Гаджиеве»

    Бывший игрок «Амкара» Георги Пеев рассказал о своем конфликте с главным тренером Гаджи Гаждиевым, после которого игрок принял решение покинуть команду.

    ─ Гаджиев казался мудрым, выдержанным и рассудительным тренером.

    ─ Именно таким он начал работу в «Амкаре». Очень хорошо общался с игроками, его разборы игр и установки где-то даже напоминали великого тренера Валерия Лобановского. Но что с ним произошло в этом году? Я не знаю.

    ─ Такое отношение Гаджиева проявилось только к вам или и к другим игрокам «Амкара»?

    ─ Я готов говорить только за себя. Не хочу заниматься интригами. Зачем мне обманывать футбольную общественность, если все равно я близок к тому, чтобы завершить карьеру?

    ─ Руководство «Амкара» предполагает, что вы можете остаться в клубе, например, в должности функционера.

    ─ Я благодарен руководителям. У меня со всеми хорошие отношения. Но! При Гаджиеве в «Амкаре» я не останусь ни в каком качестве! Контракт разорван.

    Сейчас я планирую улететь в домой, в Болгарию, к любимой семье. Я не боюсь, что придется завершить карьеру. Впрочем, силы продолжить выходить на поле остаются.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.04.2016 11:43
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 23 апреля 2016, 13:10

      Ишь ты какой Нихочуха,а ещё румын называется.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +160

      veltrener > Тяп-Ляп. 23 апреля 2016, 16:48

      он не румын, а болгарин! или ты придерживаешься названию своего ника?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 23 апреля 2016, 11:51

      какие силы?? просто бегать..))последний сезон голы только на добивании..или случайно..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Chernyi Lis 23 апреля 2016, 11:51

      ой...последние годы...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11