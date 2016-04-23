Примера. «Реал» надеется добыть восьмую победу кряду в чемпионате

23 апреля состоится матч 35-го тура испанской Примеры, в котором «Райо» примет «Реал». «Сливочные» одержали восемь побед кряду и забили в этих играх 30 мячей. Сегодня у «королевского» клуба есть отличная возможность продлить победную серию.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 17:00. Не пропустите!