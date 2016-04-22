Пеллегрини: «Де Брюйне впечатлил нас сильнее, чем мы на это рассчитывали»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился мнением об игре полузащитника Кевина Де Брюйне.

«В «Челси» он не получил много шансов, но был великолепен в «Вольфсбурге». С виду он может быть не слишком выразительным, но после анализа его игра впечатляет. Он очень хорошо играет с мячом, забивает, это разносторонний игрок, который одарен технически и может выступать на трех или четырех позициях.

Возможно, иногда он слишком спешит, но это можно понять: он играл в Германии, где футбол очень быстр. Я уверен, что он научится сдерживаться, ведь ему всего 24 года. Он впечатлил нас сильнее, чем мы на это рассчитывали», – сказал Пеллегрини.