Муса хочет уйти из ЦСКА

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса надеется летом покинуть российский чемпионат. Об этом сообщил его агент Тони Харрис.

«Муса сейчас старается выиграть чемпионат вместе с ЦСКА. Но он очень сильный игрок, и мы рассчитываем, что в конце сезона он сможет перейти в более сильную лигу», – сказал Харрис.

Также представитель футболиста прокомментировал интерес «Лестера» к Мусе.

«Тот факт, что «Лестер» заинтересован в приобретении Мусы, уже давно известен, но никакой конкретной договоренности сейчас нет. Если бы она была, то это стало бы официально известно».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мусы в 13 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал пять результативных передач.