Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Муса хочет уйти из ЦСКА

22 апреля 2016, 21:00
44

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса надеется летом покинуть российский чемпионат. Об этом сообщил его агент Тони Харрис.

«Муса сейчас старается выиграть чемпионат вместе с ЦСКА. Но он очень сильный игрок, и мы рассчитываем, что в конце сезона он сможет перейти в более сильную лигу», – сказал Харрис.

Также представитель футболиста прокомментировал интерес «Лестера» к Мусе.

«Тот факт, что «Лестер» заинтересован в приобретении Мусы, уже давно известен, но никакой конкретной договоренности сейчас нет. Если бы она была, то это стало бы официально известно».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мусы в 13 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист провел за ЦСКА 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал пять результативных передач.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Муса Ахмед
Комментарии (44)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sour12
1461349183
учитывая хорошие отношения между ЛВС и Мусой + если закрепится в основе Олнаре и ЦСКА победит в чемпионате не факт что он уедет, скорей может остаться ещё на сезон....а вот после продления на год уже точно уедет, возможно в топ клуб если всё удачно сложится.
Ответить
шеффилд таун
1461349211
Уже Думбия и Ниасс играют в апл во всю "катушку"!!!
Ответить
nemolod
1461350273
Клуб может получить за игрока приличные деньги и на них приобрести двух молодых перспективных форвардов!
Ответить
vladik12
1461350719
И на этом ЦСКА закончится на какой-то период.
Ответить
ljrljr0505
1461351683
у ЦСКА замечательно работают охотники за молодыми дарованиями. Муса вырос в команде в приличного, очень приличного игрока. И это заслуга клуба. Его цена выросла в несколько раз. Надо отдать Гинеру должное: он умеет покупать футболистов, а потом их с выгодой продавать.
Ответить
Masteralex
1461352025
я не знаю кто увидел в Мусе суперигрока, вспомните сколько моментов он запорол, где должен был забивать. Уходит? Скатерью дорога, ЦСКА от этого только выиграет и в плане игры и в плане денег
Ответить
Igrik
1461352441
Хороший игрок, настоящий работяга на поле! Думаю верно будет со стороны руководства клуба и тренера отпустить игрока в более сильный чемпионат, не препятствовать его уходу, если конечно он сам действительно этого хочет! P.S. А то как бы не повторилась история с Карвальо!
Ответить
ljrljr0505
1461353922
все познается в сравнении. вспомните каким был муса, когда пришел В ЦСКА и какой он сейчас. Небо и земля. Раньше ничем кроме скорости он не отличался, а сейчас? Несомненно он Вырос в хорошего игрока.
Ответить
koli4ka
1461354708
Какой Лестер, только в олимпийскую сборную...
Ответить
alp
1461357809
я б тоже в цска не хотел бы играть
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
3
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
4
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
13:38
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
2
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
2
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
4
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
4
Все новости
Все новости
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
13:51
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
2
Мостовой – о Даку: «Если забьет 3, те же самые, кто плевал ему в спину, бегут обнимать и качать на руках»
12:42
2
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
4
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
4
Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»
11:49
5
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
11
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
11:15
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
2
Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»
10:47
4
Ву: «Даку тащил «Рубин» чуть ли не в одиночку»
10:36
3
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
3
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
6
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
5
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
11
Гладилин – о Батракове: «Локо» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»
09:09
2
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
1
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
3
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
5
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
3
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
7
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
11
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+