Орлов: «Аленичев – заложник футболистов, которые не соответствуют уровню «Спартака»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что нынешний состав «Спартака« не соответствует уровню московского клуба.

– «Спартак» по сравнению с «Амкаром» малоорганизован в игре. Главное у тренера, как и у режиссера в театре, чтобы исполнители выполняли его волю. Понимаете? И вот эту волю в «Амкаре» очень здорово выполняют, там тренер опытный, Гаджиев. В «Ростове» – Бердыев. Вот эту их волю они доходчиво своим подопечным доводят до их головы, до их взглядов на происходящее, и те это все хорошо делают. Процентов на 70-80, но делают. «Спартак» – это команда «А», сегодня это «анархия». Они играют, кто как хочет, на футбольном поле. Складывается такое впечатление.

― То есть, по-вашему Аленичев – плохой тренер?

― Нет, наоборот, Аленичев как раз хороший тренер, потому что он заставил «Зенит» в самом начале играть в несвойственной манере и пропускать мячи. Это же он сказал, что надо атаковать по центру, причем совершать быстрый переход от обороны к атаке. А «Зенит» к этому не был готов. И это говорит о том, что как раз план-то был правильный. Но затем, когда пошла игра уже иная, когда «Зенит» опомнился, вот здесь начал сказываться класс игроков и задумок тактических тренера, потому что много наигранных комбинаций.

― После перерыва Виллаш-Боаш, в общем, переиграл Аленичева.

― Конечно. Это говорит о том, что Аленичев – заложник тех футболистов, которые сейчас в «Спартаке», они не соответствуют уровню «Спартака». Уровню амбиций «Спартака», уровню своих болельщиков. Даже иногда я такое выражение использую, что команда не соответствует уровню болельщиков, потому что болельщики, они большего хотят и поэтому ходят на футбол. Они не так хотят. чтобы команда играла. И у «Спартака» то же самое сейчас происходит. Аркадий Райкин когда-то замечательно сказал фразу, я ее повторяю и буду повторять: «Некоторые считают, что если поменять продавцов, то продукт будет лучше, ничего подобного, надо хороший продукт завезти на базу и тогда будет хороший продукт». Вот и все, вот, что со «Спартаком».