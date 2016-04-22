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  • Орлов: «Аленичев – заложник футболистов, которые не соответствуют уровню «Спартака»

Орлов: «Аленичев – заложник футболистов, которые не соответствуют уровню «Спартака»

22 апреля 2016, 17:15
11

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что нынешний состав «Спартака« не соответствует уровню московского клуба.

– «Спартак» по сравнению с «Амкаром» малоорганизован в игре. Главное у тренера, как и у режиссера в театре, чтобы исполнители выполняли его волю. Понимаете? И вот эту волю в «Амкаре» очень здорово выполняют, там тренер опытный, Гаджиев. В «Ростове» – Бердыев. Вот эту их волю они доходчиво своим подопечным доводят до их головы, до их взглядов на происходящее, и те это все хорошо делают. Процентов на 70-80, но делают. «Спартак» – это команда «А», сегодня это «анархия». Они играют, кто как хочет, на футбольном поле. Складывается такое впечатление.

― То есть, по-вашему Аленичев – плохой тренер?

― Нет, наоборот, Аленичев как раз хороший тренер, потому что он заставил «Зенит» в самом начале играть в несвойственной манере и пропускать мячи. Это же он сказал, что надо атаковать по центру, причем совершать быстрый переход от обороны к атаке. А «Зенит» к этому не был готов. И это говорит о том, что как раз план-то был правильный. Но затем, когда пошла игра уже иная, когда «Зенит» опомнился, вот здесь начал сказываться класс игроков и задумок тактических тренера, потому что много наигранных комбинаций.

― После перерыва Виллаш-Боаш, в общем, переиграл Аленичева.

― Конечно. Это говорит о том, что Аленичев – заложник тех футболистов, которые сейчас в «Спартаке», они не соответствуют уровню «Спартака». Уровню амбиций «Спартака», уровню своих болельщиков. Даже иногда я такое выражение использую, что команда не соответствует уровню болельщиков, потому что болельщики, они большего хотят и поэтому ходят на футбол. Они не так хотят. чтобы команда играла. И у «Спартака» то же самое сейчас происходит. Аркадий Райкин когда-то замечательно сказал фразу, я ее повторяю и буду повторять: «Некоторые считают, что если поменять продавцов, то продукт будет лучше, ничего подобного, надо хороший продукт завезти на базу и тогда будет хороший продукт». Вот и все, вот, что со «Спартаком».

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Аленичев Дмитрий Орлов Геннадий
Комментарии (11)
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Cyberdiver
1461335325
Все по делу! Риспект!
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koli4ka
1461336233
Геня, не лез бы ты с советами и своим мнением в народную команду, как-то без картавых с берегов Невы определенно разберутся...
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Garrincha58
1461340430
можно подумать в ЦСКА или Зените или в Локо все игроки соответствуют их амбициям неужели в Ростове игроки лучше чем в том же Спартаке просто там тренер а в Спартаке набор тренеришек особенно сейчас и конечно Федул его надо гнать а вообще мне все нравится не люблю мясных и вообще московских возомнили из себя пупами всей страны
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Fedulz-13th
1461342386
Согласен, все по делу. Федуна и всю верхушку нужно гнать. просто загубили команду.
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Taps
1461348896
Спартак - расформировать ! Кто это решил, что они-народная команда ? Народное дерьмо ...
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Вомбат
1461350872
Андре Виллаш-Боаш не переиграл Аленичева, просто игра пошла не по сценарию АВБ из-за травмы Данни. Как строить игру без Данни АВБ не знал и предоставил решать самим игрокам, ну а они не подкачали. Аленичев по сравнению с АВБ - топ-тренер. Дайте АВБ тренировать Спартак, и его быстро там распнут.
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Алекс 89
1461351412
на пенсию ему надо.
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nemolod
1461352604
Единственно,в чем Орлов прав,так это то,что в Зените класс игроков на порядок выше что неудивительно-практически вся его основа это игроки сборных,причем наиболее сильных в мире! Игроки Спартака очень хорошо провели первый тайм,но на второй у них не хватило того самого класса,который позволяет перестраиваться по ходу матча!
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alp
1461353236
Орлову уже лет 5 как пора на покой.... маразм в трансляциях не способствует популяризации футбола в нашей стране
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alp
1461353354
Да, забыл уточнить - спартак, действительно, не уровень даже такой премьер лиги как у нас... спартаку нужно пройти очищение в фнл сезона 2, а лучше 3...
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