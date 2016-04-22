Ромуло: «Зидан – любимый игрок. Он лучший из всех»

Полузащитник «Спартака» Ромуло признался, что его любимым футболистом является Зинедин Зидан, ныне возглавляющий мадридский «Реал».

— Кто был вашим любимым игроком?

— Зинедин Зидан. Пожалуй, он лучший из всех. Игрок невероятного уровня. Очень приятно было за ним наблюдать. У него элегантная манера игры. Фантастическая техника. Всегда буду им восхищаться.

— Зидан однажды сказал: «Не против чаще забивать, но, видимо, обслуживать партнеров — это моя судьба». Какова ваша судьба?

— Всегда играл опорного полузащитника. Да, на моей позиции моменты для взятия ворот возникают не так часто. Но если представляется возможность, стараюсь ее использовать. Кто же не любит забивать!