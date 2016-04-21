«Лестер» и Варди не стали оспаривать обвинения ФА

«Лестер Сити» согласился с обвинениями футбольной ассоциации Англии выдвинутыми в адрес нападающего команды Джейми Варди. Об этом сообщает официальный twitter английского клуба.

Напомним, что дело в отношении Варди было открыто по причине неподобающего поведения форварда после получения второй желтой карточки в матче 34-го тура английской Премьер-лиги против «Вест Хэма» (2:2). 29-летний футболист не сразу покинул поле и позволил себе оскорбления в адрес главного арбитра встречи Джонатана Мосса.

Варди грозит двухматчевая дисквалификация. Таким образом лучший бомбардир «лис», вероятнее всего, пропустит встречи своей команды против «Суонси Сити» и «Манчестер Юнайтед».