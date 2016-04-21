Кобелев: «Динамо» будет играть с ЦСКА строго на результат»

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о своих ожиданиях от игры против ЦСКА в 25 туре чемпионата России.

«Понятно, что играть в открытый футбол с ЦСКА нельзя. От нас этого в принципе трудно ожидать. Но остается счет, а не количество опасных моментов. Так что нам необходимо сыграть строго на результат.

ЦСКА в графике через три дня на четвертый играет много лет. Ребята постоянно задействованы в сборных, выступали в Лиге чемпионов, и для них этот график не проблема. У них достаточно времени, чтобы восстановиться, тем более у армейцев есть возможность для ротации состава. Так что кубковый матч на них, думаю, никак не скажется», – отметил Кобелев.