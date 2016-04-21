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Кобелев: «Динамо» будет играть с ЦСКА строго на результат»

21 апреля 2016, 20:24
6

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о своих ожиданиях от игры против ЦСКА в 25 туре чемпионата России.

«Понятно, что играть в открытый футбол с ЦСКА нельзя. От нас этого в принципе трудно ожидать. Но остается счет, а не количество опасных моментов. Так что нам необходимо сыграть строго на результат.

ЦСКА в графике через три дня на четвертый играет много лет. Ребята постоянно задействованы в сборных, выступали в Лиге чемпионов, и для них этот график не проблема. У них достаточно времени, чтобы восстановиться, тем более у армейцев есть возможность для ротации состава. Так что кубковый матч на них, думаю, никак не скажется», – отметил Кобелев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Кобелев Андрей
Комментарии (6)
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Serjoga
1461262596
Чей результат?
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Котокрол
1461268415
ЦСКА Только Победа! Отступать некуда!!!
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Sergej-74
1461272878
C такой обороной шансов нет
Ответить
zagrizlik
1461292495
"Цель-вылет,идём к ней!"-Кобелев.
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1461298503
Динамо победит.
Ответить
valeh172
1461304051
Это будет настоящий разгром. Мой прогноз 7-1 в пользу ЦСКА. Пойду делать ставки.
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