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    Ташуев возмущен переносом игр «Кубани» из-за «Зенита»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев возмущен решением РФПЛ перенести матч 25-го тура против махачкалинского «Анжи» из-за выхода санкт-петербургского «Зенита» в финал Кубка России.

    «Странным решением РФПЛ мы были оповещены, что «Зенит» попросил, что в случае победы над «Амкаром» наша игра с «Анжи» будет перенесена, если нет – все останется, как есть. Эта ситуация сказалась на подготовке к матчу с «Анжи». Представьте, у нас несколько дней до игры, а мы не знаем, как нам работать. Есть недельный микроцикл, нужно дозировать нагрузку игрокам. А получается, мы сидим, смотрим, как закончится матч «Зенит» – «Амкар», ждем пенальти и думаем, две у нас тренировки будет или одна, пиковая тренировка сегодня или завтра.

    Разве это нормально? Значит, все остальные команды – второй сорт? Если бы было заранее обо всем известно, расписано... И вдруг личные проблемы чьи-то решаются, а тренеры, команды мучаются. Клуб не знает точно, когда самолет заказывать. Это ненормально.

    Мелочей в футболе не бывает. А это далеко не мелочь. Планирование работы – самое главное в футбольных командах. Из-за таких случаев ломается структура подготовки, увеличивается вероятность ошибки, что естественно. Я этим моментом поражен, честно говоря. Мы должны быть солидным чемпионатом. Мы хотим европейский уровень. А так – кто захотел, им можно, а остальные – подождете. Это ведь неправильно», – считает Ташуев.

    Напомним, что РФПЛ решила перенести матч 26-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Кубанью» с 30 на 28 апреля, а также игру «Анжи» – «Кубань» с 25 на 24 апреля.

    Источник: Р-Спорт

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    21.04.2016 18:17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +281

      serhz 22 апреля 2016, 08:27

      Если бы Ташуев был тренером ,то понимал бы -что игра через трое суток после предыдущей -нормальная практика ! так что дозируй свои нагрузки озираясь на место ,которое Кубань занимает и готовься освободить место нормальному тренеру.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > serhz 22 апреля 2016, 13:39

      тогда зачем переносить игру ради Зенита?

      0
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      Рейтинг: +2770

      волчарик 22 апреля 2016, 00:15

      причем здесь зенит и цска? финалисты могли быть другие а вообще не надо было переносить финал с конца чемпионата

      0
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      Рейтинг: +55

      DblMok3 21 апреля 2016, 22:50

      Выигрывайте Кубок и не будет таких проблем

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 апреля 2016, 21:21

      А при чем здесь Кубань и Анжи? Зениту играть с ЦСКА, вот и пусть свои игры переносят!

      1
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      Рейтинг: +126

      Jiver 21 апреля 2016, 20:35

      Тут больше косяка упороли в РФПЛ. Уже который год календарь через жопу составляют...

      4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 21 апреля 2016, 20:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Возмущён?! В ФНЛ пожалуйте.

      -6
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      Рейтинг: +22

      killerman77 21 апреля 2016, 20:12

      г-н ташуев, ваша команда занимает 14 место в турнирной таблице, отнюдь не по вине зенита, а исключительно из-за косяков тренеров, игроков и руководства вашей команды, короче говоря, плохому танцору что-то всегда мешает

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      Рейтинг: +517

      kazak1975 21 апреля 2016, 19:38

      Болельщики "ЗЕНИТА" и его игроки точно ничего не просили. Да и Андре вряд ли. Так что говорить о том, что "ЗЕНИТ" попросил,- некорректно. Нужно по-честному назвать персонажа, который вышел с таким предложением, а не втягивать болел в перепалку.

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 21 апреля 2016, 19:25

      Ну чаго тут слона устраиваць!!

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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 21 апреля 2016, 18:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не уместно сейчас болельщикам зенита что то в ответ говорить.Все правильно сказал

      -4
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