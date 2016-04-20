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    Матчи «Урал» – ЦСКА и «Зенит» – «Кубань» перенесены на 28-е апреля

    Поединки 26-го тура РФПЛ «Урал»ЦСКА и «Зенит»«Кубань» будут сыграны на два дня раньше запланированного срока. Причина этому – выход обоих клубов в финал Кубка России, который состоится второго мая в Казани. Таким образом, матчи пройдут на 30-го, а 28-го апреля. Решение о переносе игр финалистов турнира было принято на заседании бюро исполкома РФС 18-го марта.

    Напомним, сегодня в рамках полуфиналов Кубка России «Зенит» в серии пенальти одолел «Амкар» (1:1, 4:3 – пен.), а ЦСКА уверенно победил «Краснодар» (3:1).

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2016 21:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 апреля 2016, 07:53

      Зенит отскочил. Амкар должен играть в финале с ЦСКА.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 20 апреля 2016, 23:56

      ЗЕНИТ ЛОШАРА

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > NEMETSRUS 21 апреля 2016, 02:16

      Не-а,Гамно.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      daf105 20 апреля 2016, 22:55

      бо

      -2
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