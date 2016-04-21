Игнатьев: «Локомотиву» очень важен матч в Перми»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев отметил важность предстоящего матча против «Амкара» в Перми.

«Нам просто нужно набирать свои очки. В принципе «Локомотив» выдал сначала неплохую серию из трех побед, но в двух последних турах терял очки. Очень важен матч в Перми. Нужно выигрывать, ведь тогда будет намного легче в дальнейшем.

Лично я не держу в голове календарь оставшихся игр. Не знаю точно, с кем мы там играем дальше. Главный матч – следующий, против «Амкара». А потом посмотрим.

Еще ничего не ясно в этом сезоне. Все теряют очки, все набирают. Не нужно опускать головы. Продолжаем работать. Уверен, нас ждет положительный результат в концовке сезона», – сказал Игнатьев.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Амкар» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 24 апреля, в 12:00 по московскому времени.