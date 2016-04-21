Энрике: «Впереди «Барселону» ожидают серьезные игры»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвел итоги домашнего матча 34-го тура чемпионата Испании с «Депортиво», в котором его подопечные забили в ворота соперника восемь безответных мячей.

«Команда показала похожую игру с той, что бы в поединке с «Валенсией». Не исключаю, что в той встрече у нас было даже больше шансов для взятия ворот, чем в нынешней. Просто сегодня нам удалось реализовать свои моменты.

Эта победа была необходима нам. Чемпионат Испании завершится после 38 туров, поэтому серьезные игры впереди. Думаю, будет нелегко», – сказал Энрике.