«ПСЖ» включается в борьбу с «Зенитом» за Пеллегрини

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини получил вариант для выбора продолжения своей карьеры: кроме «Зенита» в его услугах заинтересовались в «ПСЖ», сообщает A Bola. Именно «Манчестер Сити» выбил парижский клуб из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

После завершения сезона Пеллегрини покинет «горожан». Считается, что основным претендентом на чилийского специалиста являлся «Зенит», чей президент Александр Дюков уже провел первую часть переговоров. Однако, представители «ПСЖ» также уже контактировали с агентом Пеллегрини.