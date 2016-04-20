Фабрегас сватает хавбека «Лестера» в «Барселону»

Испанский полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас, который выступал ранее в составе «Барселоны», видит будущее хавбека «Лестера» Рияда Мареза в составе каталонского клуба.

«Марез в «Барселоне»? Почему нет? Но для начала нужно посмотреть, сможет ли он завоевать с «Лестером» золотые медали чемпионата Англии.

Определенно, Марез обладает должным талантом. Не удивлюсь, если в скором времени он перейдет в какой-то топ-клуб», – приводит слова Фабрегаса Sky Sports.

В 33 матчах в текущем сезоне английской Премьер-лиги Марез забил 16 голов, а также записал на свой счет 11 результативных передач.