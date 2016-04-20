Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Динамо» не собирается увольнять Кобелева

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев имеет достаточный кредит доверия перед руководством. Об этом рассказал председатель совета директоров московского клуба Василий Титов.

    «Время сейчас у «Динамо» сложное, и понятно, что уход отдельных игроков и ситуация в целом сказались на атмосфере в команде. Я думаю, что ребята все-таки соберутся, я в них верю. Верю и в Андрея Кобелева, которому выпала непростая задача начать жить по средствам. А именно это мы пытаемся реализовать, так как история с наказанием из-за фэйр-плей нас многому научила. Мы должны жить по средствам, это самое главное», — заявил он.

    По итогам 24-х туров «Динамо» находится на 12-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.04.2016 11:09
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 20 апреля 2016, 12:48

      дядьку нашел там-вот и сидит уверенно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 20 апреля 2016, 12:45

      зря

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 апреля 2016, 12:45

      жду еще 350 новостей, что Кобелева увольнять не собираются )))
      Понятно уже понятно ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      maluxars 20 апреля 2016, 12:14

      Договорные матчи - dogz.tibidohs.ru

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp 20 апреля 2016, 12:08

      Да поняли мы уже что вы ему доверяете) нам от этого не легче

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11