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    Макеев: «Основа тактики Якина – забросы и подачи на Дзюбу»

    Защитник «Спартака» Евгений Макеев рассказал о странных особенностях тактики Мурата Якина. Швейцарский специалист возглавлял московский клуб на протяжении одного сезона.

    — Якин про тактику говорил?

    — Да, но меньше, чем при других тренерах. Все было проще. В команде играл Дзюба, а Мурату нравились такие большие центральные нападающие. И Артем стал ключевым футболистом. Но с его уходом схема, которую мы наигрывали, перестала работать.

    — То есть при Якине была тактика «бросайте на Дзюбу»?

    — Не то чтобы прям вот так. Были моменты, когда играли по-другому. Но основное — это забросы и подачи на Дзюбу. У Якина такая философия, что центральный нападающий задействован во всем. Он должен бороться, скидывать, замыкать.

    — Футболисты просили играть по-другому?

    — Вроде нет. Если тренер пришел с такой тактикой и она сначала приносила результат, то зачем что-то менять?

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    20.04.2016 17:30
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