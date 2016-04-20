Аллегри: «Проблемы «Барселоны» коренятся в области психологии»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал возможные причины последних неудач «Барселоны». По словам итальянца, они коренятся в области психологии.

«Спад «Барселоны» – это свидетельство того, что в футболе ни в чем нельзя быть уверенным на все 100%. По игре «Барселона» выглядит непобедимой, но у команды психологические проблемы. Поэтому в Примере вновь появилась интрига», — сказал он.

Как сообщалось ранее, «Барселона» потерпела три поражения кряду в чемпионате Испании. В данный момент каталонцы с 76 очками лидируют в турнирной таблице. Столько же очков набрал «Атлетико», а «Реал» отстает от лидеров на одно очко.