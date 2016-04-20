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  • Силкин: «По «Динамо» сильно ударили долги и санкции из-за финансового фэйр-плей»

Силкин: «По «Динамо» сильно ударили долги и санкции из-за финансового фэйр-плей»

20 апреля 2016, 06:37
1

Новый директор по подготовке резерва в «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о ситуации, которая сложилась в клубе.

– Какие вопросы будете решать?

– В основном, вопросы селекции. Они будут касаться и школы, и молодежной команды, и основы. Все вопросы, которые стану решать, будут согласовываться, в том числе, с главным тренером «Динамо».

– Идет ли речь о том, что вы войдете в тренерский штаб основной команды?

– Нет. У меня своя работа, свой объем. Буду ей заниматься.

– Какое впечатление у вас от нынешних результатов «Динамо»?

– Результаты нынешнего «Динамо» – следствие бурной деятельности в прошедшие годы. Вот эти долги и санкции из-за финансового фэйр-плей сильно ударили по команде. Только сейчас руководство смогло выйти в ноль. Положение тяжелое. Его надо пережить. Но про провал говорить не стоит. Не нужно это. Просто стечение обстоятельств.

– У вас был разговор с Андреем Кобелевым? Как он воспринял ваш приход в клуб?

– Надо сказать, что первым мне позвонил именно Андрей и предложил вариант сотрудничества. За это я ему очень благодарен. Будем работать в тесной связке. Многие вопросы касаются молодежной команды. А это – ближайший резерв основы.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Силкин Сергей
Комментарии (1)
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vklceo
1461146098
на сколько я помню, Динамо не так давно выделяли какие-то очень большие деньги. Вышли в 0? С Динамо всегда так: как только появляются деньги, идет на дно.
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