Пеллегрини: «Теперь нам важно провести ротацию перед игрой с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился впечатлениями после перенесенного матча 27-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:1).

«Мы знали, что игра будет трудной. «Ньюкасл» борется за выживание и играл дома.

Мы создавали моменты, но их не хватило для победы. Каждая игра в АПЛ интенсивна, и если ты не можешь выдерживать напряжение на протяжении 90 минут, ты не сможешь выигрывать.

Теперь очень важно провести ротацию, поскольку у нас матч на выходных и встреча с «Реалом» во вторник», – сказал Пеллегрини.