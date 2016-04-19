Силкин: «Несмотря на результаты, у Кобелева уверенные позиции на своей должности»

Новый директор по подготовке резерва «Динамо» Сергей Силкин рассказал о своем видении ситуации в клубе.

«Я работал в клубе и директором школы, и директором департамента, а сейчас это все объединяется… Помимо этого, буду вести вопросы селекционной политики. Я с этим знаком, думаю, что справлюсь.

У команды тяжелое время, но новое руководство клуба, которое пришло, прекрасно понимает, что оно делает. Клуб ушел от многомиллионных долгов и делает все возможное, чтобы в команде все было нормально», – сказал Силкин.

По его словам, главному тренеру «Динамо» Андрею Кобелеву отставка не грозит.

«Несмотря на низкое место в турнирной таблице, у Кобелева достаточно уверенные позиции на своей должности. Я прихожу не чтобы его в случае чего подменить, а чтобы выполнять другую работу».