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  • Силкин: «Несмотря на результаты, у Кобелева уверенные позиции на своей должности»

Силкин: «Несмотря на результаты, у Кобелева уверенные позиции на своей должности»

19 апреля 2016, 22:26
2

Новый директор по подготовке резерва «Динамо» Сергей Силкин рассказал о своем видении ситуации в клубе.

«Я работал в клубе и директором школы, и директором департамента, а сейчас это все объединяется… Помимо этого, буду вести вопросы селекционной политики. Я с этим знаком, думаю, что справлюсь.

У команды тяжелое время, но новое руководство клуба, которое пришло, прекрасно понимает, что оно делает. Клуб ушел от многомиллионных долгов и делает все возможное, чтобы в команде все было нормально», – сказал Силкин.

По его словам, главному тренеру «Динамо» Андрею Кобелеву отставка не грозит.

«Несмотря на низкое место в турнирной таблице, у Кобелева достаточно уверенные позиции на своей должности. Я прихожу не чтобы его в случае чего подменить, а чтобы выполнять другую работу».

Россия. Премьер-лига Динамо Силкин Сергей
Комментарии (2)
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Omanid87
1461099745
ну дай Бог,чтобы получилось
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STAFOR13
1461129715
эх...
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