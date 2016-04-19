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Матч «Ростова» и «Зенита» обслужит Карасев

19 апреля 2016, 20:43
22

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 25-го тура РФПЛ.

23 апреля (суббота)

«Крылья Советов» – «Урал»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург);

«Спартак» – «Мордовия»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Николай Голубев (Санкт-Петербург), Максим Гаврилин (Владимир);

«Рубин» – «Терек»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор);

24 апреля (воскресенье)

«Амкар» – «Локомотив»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный);

«Краснодар» – «Уфа»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург);

ЦСКА – «Динамо»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Валерий Данченко (Уфа);

«Ростов» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва);

25 апреля (понедельник)

«Анжи» – «Кубань»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Урал Спартак Мордовия Рубин Ахмат Амкар-Пермь Локомотив Краснодар Уфа ЦСКА Динамо Ростов Зенит Анжи Кубань (ЛФЛ)
Комментарии (22)
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river31
1461090183
Началось нытье...
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андрей андреев
1461092682
мдааа...
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андрей андреев
1461093914
Карась,ты зачем мне минус поставил?
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Leettlee
1461098132
Нормальный судья. Лучший у нас в стране, по мнению УЕФА. Чемпионат Европы судить назначен. Получается, совсем не следят за судьями в УЕФА? Из лототрона достают шарики, как при жеребьёвке? Самим не смешно? Просто строгий, это да.
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Диктор
1461101829
Прикольно Ростовские разнылись..................пон
имают же что заранее проиграли-а что не ныли когда пидерский судья судил матч со Спартаком.
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Obojaemiy
1461121717
Отлично! Карась будет делать все, чтобы Зенит не обошел ЦСКА.. так что Зенит не победит.!
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Serjoga
1461134954
Ростову должно повезти!
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vgarakh
1461138487
Ростов победит Зенит хоть с Карасевым, хоть с Безбородовым. У Зенита шансов на победу нет.
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iglls73
1461220064
Ростов-Зенит 2:0, Азмун, Калачев
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Totti11
1461233791
лучше бы Егоров из Саранска судил. Мне его судейство больше нравиться! Ну посмотрим, может и подсудейство Зениту не поможет! С Амкаром питрецы действительно не впечатлили!!!! Ростов вперёд!!!
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