Матч «Ростова» и «Зенита» обслужит Карасев

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 25-го тура РФПЛ.

23 апреля (суббота)

«Крылья Советов» – «Урал»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург);

«Спартак» – «Мордовия»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Николай Голубев (Санкт-Петербург), Максим Гаврилин (Владимир);

«Рубин» – «Терек»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор);

24 апреля (воскресенье)

«Амкар» – «Локомотив»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Адлан Хатуев (Грозный);

«Краснодар» – «Уфа»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург);

ЦСКА – «Динамо»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Валерий Данченко (Уфа);

«Ростов» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва);

25 апреля (понедельник)

«Анжи» – «Кубань»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область).