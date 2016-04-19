Силкин вернулся в московское «Динамо»

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин вернулся в московский клуб. 55-летний специалист назначен на должность директора по подготовке резерва.

Напомним, что российский тренер с 2011 по 2012 год возглавлял основную команду бело-голубых.

«Благодарен руководителям «Динамо» за это приглашение. Я с детских лет в клубе, он для меня – родной дом. Приятно, что в столь непростой для команды момент в «Динамо» думают и о будущем. Фронт работы широк – и Академия, и молодежная команда. В том числе поиск футболистов для них, а также перспективных игроков для основы. Будем стараться, чтобы они расцветали в «Динамо», приносили пользу клубу долгие годы. Я только-только приступаю к работе, для начала, конечно, надо будет оценить ситуацию изнутри, а потом уже делать выводы и предпринимать усилия по улучшению положения», – сказал Силкин.