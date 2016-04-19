Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чугайнов призвал «Спартак» перестать жить прошлым

    Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов считает, что нынешний «Спартак» не должен ставить перед собой большие цели, поскольку команда не обладает футболистами высокого уровня.

    «Начнем с того, какой результат нужен команде. Если 2:5, то тут можно все что угодно говорить и о чем угодно мечтать. Я отношусь к тем немногим людям, которые не только хорошо помнят «Спартак» 90-х годов, но и сам играли против него. И хочу сказать, что пора уже жить в других реалиях. Что, сейчас в составе «Спартака» есть такие яркие футболисты, которые способны играть именно в атакующий футбол с бразильской философией, мол, вы нам забьете, сколько сможете, а мы — сколько захотим? Нет конечно!

    К тому же футбол с тех пор очень сильно изменился. Практически все клубы сегодня научились грамотно обороняться, и, если ты пропускаешь даже один мяч, тебе будет сложно рассчитывать на победу, поскольку немало таких команд, как, например, нынешний «Ростов», которые, забивая первыми, умело удерживают нужный им результат. А есть ли сегодня в «Спартаке» такие исполнители, которые могут показывать суператакующий футбол? Тоже нет.

    Извините, но здесь все-таки больше воспоминание о прошлом, чем реальный взгляд на настоящее. Поэтому повторюсь — нужно определиться все-таки с тем, какой результат устраивает «Спартак». Именно такой вопрос необходимо ставить изначально. В данной же ситуации «Спартак» занимает своe место и конкурирует с «Уралом» и «Тереком» за попадание в шестерку лучших», – сказал Чугайнов.

    Источник: Footballreview.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.04.2016 15:18
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +81

      zeni 20 апреля 2016, 11:04

      Да нет .прошлое для поросят Это святое КАРМА такая Спартаковская ЖИТЬ ПРОШЛЫМ!! Аминь!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 19 апреля 2016, 22:14

      Самое время опустить Спартак ещё ниже. Может, тогда прежнее величие перестанет затмевать реальность

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1847

      mahan 19 апреля 2016, 17:04

      Ты то куда разговорился ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 19 апреля 2016, 16:58

      По делу....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      VITPO 19 апреля 2016, 16:43

      Болел спартаковских не переделаешь.Всегда будут подогревать.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1810

      gor77 19 апреля 2016, 15:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хорошо, что уже перестали упоминать "народная команда". А больше добавить нечего! Всё правильно.

      -4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11