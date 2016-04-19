Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карадениз: «Данни – один из самых уважаемых и сильнейших игроков в РФПЛ»

    Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз выразил слова поддержки в адрес хавбека петербургского «Зенита» Данни. Напомним, что игрок сборной Португалии выбыл из строя на срок от восьми до девяти месяцев.

    «Желаю скорейшего выздоровления Данни! Ты в моих глазах один из самых уважаемых и сильнейших футболистов в российском чемпионате. Ты сильный футболист, желаю скорейшего возвращения на футбольное поле! Ещe раз скорейшего выздоровления, друг! – заявил Карадениз.

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.04.2016 13:58
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 апреля 2016, 17:55

      Уважаемый? да у нас такие за пивом бегают)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +588

      Sergil > андрей андреев 19 апреля 2016, 17:57

      Не знал, что у вас Навас и Калачев бегают туда

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Sergil 19 апреля 2016, 19:36

      )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      somn 19 апреля 2016, 14:30

      Похвально.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11