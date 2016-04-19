Карадениз: «Данни – один из самых уважаемых и сильнейших игроков в РФПЛ»

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз выразил слова поддержки в адрес хавбека петербургского «Зенита» Данни. Напомним, что игрок сборной Португалии выбыл из строя на срок от восьми до девяти месяцев.

«Желаю скорейшего выздоровления Данни! Ты в моих глазах один из самых уважаемых и сильнейших футболистов в российском чемпионате. Ты сильный футболист, желаю скорейшего возвращения на футбольное поле! Ещe раз скорейшего выздоровления, друг! – заявил Карадениз.