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    Данни пропустит около девяти месяцев

    Медобследование полузащитника «Зенита» Данни выявило у игрока разрыв передней крестообразной связки. Напомним, португалец травмировался в матче 24-го тура РФПЛ против «Спартака» (5:2). В ближайшем времени хавбеку предстоит уже третья операция в карьере на правом колене (предыдущие две были сделаны в 2009-м и 2012-м годах по аналогичной причине). Срок восстановления составит порядка восьми-девяти месяцев.

    В текущем сезоне Данни записал на свой счет шесть голов и две результативных передачи в 23-х матчах РФПЛ.

    Источник: ФК «Зенит»

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    18.04.2016 18:59
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg 19 апреля 2016, 16:36

      Как то все забыли, как ваш негретенок витсель ломал соперникам ноги, даже не пытаясь играть в мяч...

      0
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      Рейтинг: +46

      Диксоть 19 апреля 2016, 11:14

      Ой пипец. Сам и виноват что разбег на рубль был. А промес все верно делал, это футбол а не балет и нытье бомжих не понимаю. Ладно бы его воткнули как в регби. )))) велитон да скот ,акинфеева травмировал, а промес некого не тровмировал!!!

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      Рейтинг: +17

      Den_777 19 апреля 2016, 09:39

      По мне Данни для команды важнее Халка, большая потеря.

      0
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      Рейтинг: +7840

      Alexx-the-Master 19 апреля 2016, 06:38

      Скорейшего выздоровления Мигелю....обидно конечно, а хрюки в своем репертуаре - ногожопые, чего выеживаться, все равно уже не светит ничего и никогда, зачем жестить так ? Выздоравливай !!!!

      1
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      Рейтинг: +46

      Диксоть > Alexx-the-Master 19 апреля 2016, 09:00

      Из Бомжей в князи? Народное достояние норм пилиться. Это тебе не светит бабу завести ;-)

      -2
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      Рейтинг: +7840

      Alexx-the-Master > Диксоть 20 апреля 2016, 06:56

      Dickсоть...болей за правильную команду, и да будет тебе счастье и орфография )

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 19 апреля 2016, 00:37

      Скорейшего выздоровления Мигелю, плохо, что евро пропустит, надеюсь ещё увидеть его голы за Зенит.

      2
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 18 апреля 2016, 22:08

      надо поломать обе ноги промесу за дани

      -1
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      Рейтинг: +6

      zamir4ik 18 апреля 2016, 21:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      лошара

      -4
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      Рейтинг: +24996

      bset 18 апреля 2016, 21:34

      Орлов как обычно. Играть он хотел... Просто он по боли понял, что это надолго.

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      Рейтинг: +118

      kostyandr 18 апреля 2016, 21:32

      Он сразу понял, что дело дрянь!

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      Рейтинг: +816

      diktatop 18 апреля 2016, 21:16

      здоровья

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