Белоруков: «Рассчитываем на победу в матче с «Зенитом»

Капитан «Амкара» Дмитрий Белоруков прокомментировал предстоящий матч с «Зенитом» в 1/2 финала Кубка России. Как заявил 33-летний футболист, его команда может рассчитывать на победу. Напомним, что игра состоится завтра и начнется в 17:00 по московскому времени.

– Рассчитываем на победу, ждем много зрителей и напряженную игру с очень хорошим соперником. Думаю, несмотря на последние результаты, если будем играть в том же духе, то доставим «Зениту» немало проблем и поборемся за победу.

– Недавний матч в чемпионате с «Зенитом» влияет как-то на подготовку к кубковому матчу?

– Мы с ними знакомы, знаем их игру, знаем, что будем тяжело, у «Зенита» все игроки квалифицированные, даже трудно кого-то выделить, но мы отдадим все силы для победы.