Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Девич: «Бергстрем очень красиво забил, вся команда его поздравила»

    Нападающий «Рубина» Марко Девич очень рад победе своей команды в матче 24-го тура чемпионата России против «Урала» (1:0).

    «Во втором тайме мы смогли использовать свой шанс. Бергстрем очень красиво забил, вся команда его поздравила.

    Чрезвычайно важная победа, которая нам дает надежду подняться в турнирной таблице.

    Да, гол забили, когда я находился на поле. Всегда стараюсь играть активно», — сказал Девич.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.04.2016 07:12
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 19 апреля 2016, 10:13

      Один хрен как дети играли,просто удача была на вашей стороне,Урал играл лучше и моментов больше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 19 апреля 2016, 09:10

      Да и мы все рады!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 19 апреля 2016, 08:56

      Раз в год и Бергстрем стреляет

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11