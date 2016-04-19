Девич: «Бергстрем очень красиво забил, вся команда его поздравила»

Нападающий «Рубина» Марко Девич очень рад победе своей команды в матче 24-го тура чемпионата России против «Урала» (1:0).

«Во втором тайме мы смогли использовать свой шанс. Бергстрем очень красиво забил, вся команда его поздравила.

Чрезвычайно важная победа, которая нам дает надежду подняться в турнирной таблице.

Да, гол забили, когда я находился на поле. Всегда стараюсь играть активно», — сказал Девич.