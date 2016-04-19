Гончаренко: «ЦСКА и «Зенит» стабильнее, чем «Ростов»

Старший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире канала «Наш футбол» поделился размышлениями о претендентах на чемпионство в РФПЛ.

«В первую очередь думаем о себе, а не о соперниках. «Зенит» – грозный соперник. И по игре, и по составу. На мой взгляд, нам нельзя терять очки в оставшихся матчах.

«Ростов» в два мяча выиграл лишь три–четыре матча. Они отталкиваются от хорошей игры в обороне, очень тяжело против них играть. Если «Ростов» забивает первым, выиграть практически невозможно, в лучшем случае добьешься ничьей.

Не могу сказать, что это не претендент на чемпионство, но у нас и у «Зенита» больше стабильности», – сказал Гончаренко.