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Гончаренко: «ЦСКА и «Зенит» стабильнее, чем «Ростов»

19 апреля 2016, 01:00
17

Старший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире канала «Наш футбол» поделился размышлениями о претендентах на чемпионство в РФПЛ.

«В первую очередь думаем о себе, а не о соперниках. «Зенит» – грозный соперник. И по игре, и по составу. На мой взгляд, нам нельзя терять очки в оставшихся матчах.

«Ростов» в два мяча выиграл лишь три–четыре матча. Они отталкиваются от хорошей игры в обороне, очень тяжело против них играть. Если «Ростов» забивает первым, выиграть практически невозможно, в лучшем случае добьешься ничьей.

Не могу сказать, что это не претендент на чемпионство, но у нас и у «Зенита» больше стабильности», – сказал Гончаренко.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Ростов Гончаренко Виктор
Комментарии (17)
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sour12
1461025637
не то что бы стабильней...а объективно клубы сильней....хотя с КББ перешли лучшие игроки рубина по сути весь костяк, который ещё знает как быть чемпионами...по этому не удивителен результат...это тот случай где авторитет тренера дал результат....ну и никто не оспаривает высокую квалификацию КББ.
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sprint5
1461034857
стабильность в голове Бердыева
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Тяп-Ляп.
1461036077
Очень не стабильно Ростов отодрал ЦЫЭСКУ.
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woyser
1461036663
Накал на финише и это интересно!!!
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VIPded
1461042809
Интрига в турнире классная!
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igorek25
1461051596
Алекс Фергюсон писал, что хорошее нападение - это победы, а хорошая оборона - это титулы. Бердыев твердо следует игре от надежной обороны. О зрелищности такого футбола говорить не приходится, но результат даёт.Ростов сравнивают с Лестером, у которого совсем другая футбольная философия. Сходство лишь в конечном результате, но не пути к нему...... Лестер играет зрелищно, Ростов излишне прагматично.
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vgarakh
1461051950
Ростов - Цска 2:0. Игра была зрелищной , напряженной, да о многих играх с участием Ростова можно говорить, как об интересном футболе. Остальное все досужие вымыслы, лишь бы , что-то сказать.
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narkozanos
1461056168
Да Ростов уже перестал уверенно забивать три тура назад,эти голы на 80тых минутах не о чём.
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taben
1461074340
Он статистику встреч ЦСКА не смотрел? вот уж где стабильностью не пахнет.
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KROFF
1461079886
Да, ЦСКА очень стабилен! Победа-поражение, победа-поражение.
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