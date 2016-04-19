Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гончаренко: «ЦСКА и «Зенит» стабильнее, чем «Ростов»

    Старший тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире канала «Наш футбол» поделился размышлениями о претендентах на чемпионство в РФПЛ.

    «В первую очередь думаем о себе, а не о соперниках. «Зенит» – грозный соперник. И по игре, и по составу. На мой взгляд, нам нельзя терять очки в оставшихся матчах.

    «Ростов» в два мяча выиграл лишь три–четыре матча. Они отталкиваются от хорошей игры в обороне, очень тяжело против них играть. Если «Ростов» забивает первым, выиграть практически невозможно, в лучшем случае добьешься ничьей.

    Не могу сказать, что это не претендент на чемпионство, но у нас и у «Зенита» больше стабильности», – сказал Гончаренко.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.04.2016 01:00
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +186

      KROFF 19 апреля 2016, 18:31

      Да, ЦСКА очень стабилен! Победа-поражение, победа-поражение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      taben 19 апреля 2016, 16:59

      Он статистику встреч ЦСКА не смотрел? вот уж где стабильностью не пахнет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +192

      LINED > taben 19 апреля 2016, 17:11

      Если только дома стабильно выигрывают, а в гостях стабильно не могут победить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos 19 апреля 2016, 11:56

      Да Ростов уже перестал уверенно забивать три тура назад,эти голы на 80тых минутах не о чём.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 19 апреля 2016, 10:45

      Ростов - Цска 2:0. Игра была зрелищной , напряженной, да о многих играх с участием Ростова можно говорить, как об интересном футболе.
      Остальное все досужие вымыслы, лишь бы , что-то сказать.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      igorek25 19 апреля 2016, 10:39

      Алекс Фергюсон писал, что хорошее нападение - это победы, а хорошая оборона - это титулы. Бердыев твердо следует игре от надежной обороны. О зрелищности такого футбола говорить не приходится, но результат даёт.Ростов сравнивают с Лестером, у которого совсем другая футбольная философия. Сходство лишь в конечном результате, но не пути к нему...... Лестер играет зрелищно, Ростов излишне прагматично.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +192

      LINED > vvv246 19 апреля 2016, 17:12

      После матча с ростовом, посмотрим что ты скажешь

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > igorek25 19 апреля 2016, 17:51

      Прагматизма много не бывает))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +192

      LINED > vvv246 28 апреля 2016, 11:41

      Ну чего, какой теперь Ростов стал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 19 апреля 2016, 08:13

      Интрига в турнире классная!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 19 апреля 2016, 06:31

      Накал на финише и это интересно!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 19 апреля 2016, 06:21

      Очень не стабильно Ростов отодрал ЦЫЭСКУ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > Тяп-Ляп. 19 апреля 2016, 06:22

      Кстати 2:0.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 19 апреля 2016, 06:00

      стабильность в голове Бердыева

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      palych1974 19 апреля 2016, 05:45

      а это концовка чемпионата покажет...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11