Пуйоль: «Пике и Арбелоа лучше было бы прекратить свои игры»

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль прокомментировал словесную перепалку, которую ведут в социальных сетях Жерар Пике и Альваро Арбелоа.

«Было бы лучше, если бы они прекратили эти игры, ведь на них смотрят дети, с них берут пример. Хотя я понимаю, что таково противостояние клубов, и оно будет всегда», – сказал Пуйоль.

Также бывший игрок каталонцев поделился мнением о неудачах «Барселоны» в последних матчах.

«У команды спад, но победы в Примере и Кубке еще возможны, и многие хотели бы быть на месте «Барселоны». Я с оптимизмом смотрю на шансы клуба».