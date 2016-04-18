Фабрегас: «Моуринью слишком доверял нам, и это стало для него проблемой»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас заявил, что хорошо относится к бывшему главному тренеру лондонцев Жозе Моуринью.

«На эту тему было сказано уже достаточно, причем многое из этого – неправда. Мне нравится Жозе, он – мой друг, и мы до сих пор поддерживаем отношения. Так что мне было неприятно слышать разные разговоры на эту тему, я по-прежнему уважаю его.

Моуринью слишком доверял нам, и это стало самой большой его проблемой. Мы были чемпионами, и он стал давать нам больше отдыха, верил в нас, доверял, а мы его подвели.

Это и стало главной причиной его ухода. Вся команда, в том числе и я, испытывает по этому поводу неприятные чувства», – сказал Фабрегас.