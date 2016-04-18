Родионов: «У Кирилла Комбарова нет никаких шансов вернуться в основу «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов рассказал о ситуации с Кириллом Комбаровым и Ильей Кутеповым.

– Как прокомментируете ситуацию с Кутеповым, который играет за «Спартак-2», а не за первую команду, из-за просьбы нового контракта с улучшенными условиями?

– Это абсолютно неверно. Клуб ведет переговоры по контракту, но это не влияет на то, что он находится за «Спартак-2». Возможно, Кутепов в ближайшей игре окажется в основе. Но решение за главным тренером на основании сегодняшней встречи.

– У Кирилла Комбарова есть какие-то шансы вернуться в основу?

– Нет, – сказал Родионов.

Кирилл Комбаров сыграл за «Спартак» 12 матчей в РФПЛ в первой части нынешнего сезона, а после зимнего перерыва он играет за «Спартак-2» в ФНЛ.