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    Рабиу выбыл до конца сезона

    Полузащитник «Кубани» Мохаммед Рабиу в этом сезоне больше не сыграет. Об этом сообщил главный тренер краснодарцев Сергей Ташуев.

    «Подтвердились худшие опасения: Рабиу диагностировали разрыв крестообразных связок. В ближайшее время полузащитнику проведут операцию.

    Восстановление займет четыре–шесть месяцев в зависимости от обстоятельств. Совсем скоро Рабиу отправится в Германию для более детального обследования, но факт в том, что сезон для игрока закончен», – сказал Ташуев.

    Повреждение футболист получил в матче 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:1).

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.04.2016 20:30
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