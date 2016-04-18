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    Чалый: «Поле не давало играть в комбинационный футбол»

    Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый в эфире канала «Наш футбол» оценил игру своих подопечных в матче 24-го тура РФПЛ против «Урала» (1:0).

    «Очень хотелось выиграть. Сегодня была хорошая игра, ребята – молодцы. Рыжиков потащил пенальти, были хорошие моменты, неплохое содержание. Самое главное – проявили бойцовский дух. Поле не давало играть в более комбинационный футбол, оно не очень хорошего качества. Мы довольны результатом и тем, что набрали 30 очков», – сказал Чалый.

    Также наставник ответил на вопрос о том, получит вратарь Сергей Рыжиков премиальные.

    «Вы знаете, одни забивают, другие не пропускают, третьи подносят снаряды, четвертые комбинируют. Вся команда заработала премиальные.

    Хотим ли в еврокубки? Говорить так сейчас было бы нескромно и неправильно».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2016 19:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 19 апреля 2016, 21:07

      Чалый,Рубин в этом году не способенна коалиционный футбол

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