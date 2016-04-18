Измайлов летом может подписать контракт с одним из клубов

Агент экс-хавбека сборной России Марата Измайлова Паулу Барбоза заявил, что 33-летний игрок не помышляет о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь, и собирается нынешним летом подписать контракт с одним из клубов. Напомним, последней командой россиянина был «Краснодар», за который он выступал в прошлом сезоне.

– У Марата все хорошо. Он тренируется с командой.

– В Португалии?

– Этого я не могу вам сказать.

– То есть летом может заключить контракт с клубом?

– В общем-то да. Думаю, это вполне реально. Мыслей о завершении карьеры у Марата нет. Думаю, он еще будет играть.