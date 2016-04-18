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Измайлов летом может подписать контракт с одним из клубов

18 апреля 2016, 17:56
4

Агент экс-хавбека сборной России Марата Измайлова Паулу Барбоза заявил, что 33-летний игрок не помышляет о том, чтобы повесить бутсы на гвоздь, и собирается нынешним летом подписать контракт с одним из клубов. Напомним, последней командой россиянина был «Краснодар», за который он выступал в прошлом сезоне.

– У Марата все хорошо. Он тренируется с командой.

– В Португалии?

– Этого я не могу вам сказать.

– То есть летом может заключить контракт с клубом?

– В общем-то да. Думаю, это вполне реально. Мыслей о завершении карьеры у Марата нет. Думаю, он еще будет играть.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Краснодар Измайлов Марат
Комментарии (4)
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LOKOfanatik19
1460993184
Главное здоровья Марату, думаю любую команду усилит, опытный и хороший игрок!
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арейская
1461021060
В "Краснодаре" он мне понравился, в играх за бугром я за ним не следила, но думаю был не хуже, хотя была информация, что играл мало, то из-за травм, то по семейным обстоятельствам брал тайм-аут
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bolela_16
1461043820
В Краснодаре играл хорошо, а в Португалии были какие то семейные проблемы (не офиширует)...
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swot1205
1461123347
)
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