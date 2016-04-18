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    «Зенит» потерял Данни до конца сезона, Маурисио – минимум на неделю

    Хавбек «Зенита» Данни, получивший повреждение в матче 24-го тура РФПЛ со «Спартаком» (5:2), пропустит остаток сезона. Напомним, у португальца выявили травму мениска с подозрением на повреждение крестообразных связок колена. Отметим, что 32-летний игрок уже два раза был вынужден пропустить длительный срок по причине серьезных травм правого колена

    Другой игрок петербургской команды – полузащитник Маурисио – не сможет выйти на поле как минимум неделю, так как у него диагностирован очень сильный ушиб голеностопа и повреждение связок. Таким образом, он не сможет помочь «Зениту» в игре 1/2 Кубка России против «Амкара», которая состоится 20-го апреля, и также, по всей вероятности, не сможет принять участия в поединке 25-го тура против «Ростова».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.04.2016 12:23
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 19 апреля 2016, 00:18

      Бедное колено Данни. 3-ий раз((( Держись мужик!!!

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 18 апреля 2016, 21:12

      Вы зачем минусы мне ставите? То есть вы считаете,что Газпромовские деньги не народные? Почитайте конституцию-"недра рф принадлежат народу".А так же леса,поля,реки,моря и т.д. Кто считает по-другому-или сам вор или дурак.

      -2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > андрей андреев 19 апреля 2016, 09:15

      ой блеать долбаЙоп

      0
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      Рейтинг: +67

      Lenine > андрей андреев 19 апреля 2016, 10:26

      Возьми совочек и накопай себе ведерко недр, а потом попробуй продать.

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 18 апреля 2016, 19:01

      спартак - костоломы. я считаю, за грубость в игре с Зенитом, надо у них отнять 9 очков, и дисквалифицировать Макеева до конца сезона, и еще кого-нибудь на 3 игры.

      -3
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      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 18 апреля 2016, 15:59

      Здоровья Данни! Замечательный игрок нашего чемпионата!

      4
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      Рейтинг: +12

      CANABISss 18 апреля 2016, 15:50

      Главное чтобы Данни не заканчивал карьеру, а то по его взгляду и эмоциям во время матча, такое чувство что он понимал что это все, "конец". Тяжело в центре будет без них двоих!!! Здоровья и удачи ЗЕНИТУ

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 18 апреля 2016, 15:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ничего,вылечат за Газпромовские деньги(читай народные)

      -7
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 апреля 2016, 15:34

      Да Ростов победит в любом случае, хоть с Данни, хоть без Данни, какие-то
      смешные разговоры.
      Добро пожаловать 25 апреля в Ростов-на-Дону, будем веселиться.

      0
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 18 апреля 2016, 15:22

      Всёравнр продавать хотели, и без него обойдутся, хотя потеря велика!!!!

      -2
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      Рейтинг: +39

      3JIou KeKcuK 18 апреля 2016, 15:13

      Жалко обоих, особенно Данни( Здоровья ему!!!!

      1
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      Рейтинг: +165

      BURNIK 18 апреля 2016, 14:47

      Здоровья ему

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