Ярцев: «За один сезон команда не выстраивается»

Бывший тренер «Спартака», член попечительского совета красно-белых Георгий Ярцев считает, что после поражения от «Зенита» не нужно торопиться с выводами.

«Пресс, под которым сейчас оказалась команда и сам Аленичев, конечно, сказывается. Но повода для паники быть не должно – слишком уж мало прошло времени. За один сезон команда не выстраивается. Давайте дождемся финиша, укрепимся пятью-шестью футболистами, поработаем над ошибками и в бой.

Я бы сказал, что поражение на «Петровском» – шаг на месте. И надо идти дальше», – сказал Ярцев.

Напомним, что в матче 24-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» на выезде уступил «Зениту» со счетом 2:5.