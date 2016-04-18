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Ярцев: «За один сезон команда не выстраивается»

18 апреля 2016, 07:47
8

Бывший тренер «Спартака», член попечительского совета красно-белых Георгий Ярцев считает, что после поражения от «Зенита» не нужно торопиться с выводами.

«Пресс, под которым сейчас оказалась команда и сам Аленичев, конечно, сказывается. Но повода для паники быть не должно – слишком уж мало прошло времени. За один сезон команда не выстраивается. Давайте дождемся финиша, укрепимся пятью-шестью футболистами, поработаем над ошибками и в бой.

Я бы сказал, что поражение на «Петровском» – шаг на месте. И надо идти дальше», – сказал Ярцев.

Напомним, что в матче 24-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» на выезде уступил «Зениту» со счетом 2:5.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Зенит Ярцев Георгий
Комментарии (8)
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СЛАВА 81
1460957050
Как только Спартак стал тренировать Аленичев, подобные высказывания легко прогнозировались.
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Диктор
1460957066
Самое главное не менять тренера и вправду добавить новой крови в команду.Хорошо сказал Ярцев.
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castromen
1460965088
Не будьте зомби спартачи,на дворе 21-й век,а все верите сказкам.
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rubinovyi2
1460970539
А у Бекеича,почему-то выстраивается....
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BANNIKOV1970
1460970629
С Федуном х...й что построиш
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MaxBet5555
1460973287
Да чего можно хоеть от считай тренера-дебютанта РПЛ !!! Ладно тот же Арсенал тульский..так он с ним и то работал на протяжении пару лет...а тут сразу после Арсенала на уровень Спартака....дайте ему время...все будет...вот увидите, он еще до сборной дорастет....А вот Федуна реально надо подальше от футбола гнать!!!Как и Смородскую!!!!
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