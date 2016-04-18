Новосельцев: «Ростов» играет в свою игру»

Защитник «Ростова» Иван Новосельцев считает, что его команда доминирует на поле с любым соперником, как это было в матче с «Кубанью».

«Мы старались победить. В первом тайме было два стопроцентных момента у нас, но мы их, к сожалению, не забили. Но во втором получилось дожать и забить.

Мы играем в свою игру и для нас нет «тяжело» или «сложно». Мы стараемся играть и показывать свой футбол. Пускай соперник от нас отталкивается, а не мы от него», – сказал Новосельцев.

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Кубань» – «Ростов» закончился со счетом 0:1. Автором единственного гола стал Александр Гацкан.