Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Новосельцев: «Ростов» играет в свою игру»

    Защитник «Ростова» Иван Новосельцев считает, что его команда доминирует на поле с любым соперником, как это было в матче с «Кубанью».

    «Мы старались победить. В первом тайме было два стопроцентных момента у нас, но мы их, к сожалению, не забили. Но во втором получилось дожать и забить.

    Мы играем в свою игру и для нас нет «тяжело» или «сложно». Мы стараемся играть и показывать свой футбол. Пускай соперник от нас отталкивается, а не мы от него», – сказал Новосельцев.

    Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Кубань» – «Ростов» закончился со счетом 0:1. Автором единственного гола стал Александр Гацкан.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.04.2016 06:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11