Нобоа: «Ростов» добыл победу, но впереди еще шесть матчей, в которых может случиться все, что угодно»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа подвел итоги встречи 24-го тура РФПЛ против «Кубани» (1:0).

– Это была тяжелая игра, но это футбол. Мы взяли три очка. Мы рады, что одержали победу. Но впереди еще шесть игр чемпионата, в которых может произойти все, что угодно.

– Почему игра начиналась так тяжело для обеих команд?

– Это дерби. В дерби всегда так. Это война. Но все мысли уже связаны со следующим матчем.

– Страдала реализация.

– Хорошо, что у нас были моменты. Тем не менее, нам не удавалось забить. Но главное, что мы победили. Впереди нас ожидает тяжелый матч с «Зенитом».