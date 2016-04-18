Селезнев: «Тяжело играть, когда тебя держат два-три игрока «Ростова»

Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев после матча 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:1) признался, что ему было тяжело играть против защиты гостей, так как его постоянно держали несколько игроков.

– Евгений, что не получилось у команды сегодня?

– Забитых голов. Как и всегда, когда ты проигрываешь. Не хватает на гол больше, а в данном случае – на два.

– Почему так получилось?

– Что мне вам сейчас сказать? Мне нечего сказать.

– Это психология или все-таки физика?

– Математика. Или химия. Вы такие вопросы задаете, что мне тяжело сейчас что-то ответить. Эмоций, настроения после игры нет. Ничего конкретного вам не отвечу.

– Показалось, что игроки «Ростова» очень внимательно разобрали вашу игру, не позволив ничего сделать.

– Мне? Лично? Ну, я не знаю. Вам виднее. Мне было тяжело с ними играть: только я получал мяч, возле меня оказывалось минимум два игрока. Тем более, что верх у Наваса всегда тяжело выиграть. Да, я думаю они четко разобрали. Вы правильно говорите. Было очень тяжело играть – против двух или против трех сразу.